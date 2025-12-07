

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Parma, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, secondo il seguente programma: dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1; verso Bologna: Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.

Dalle 22:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.