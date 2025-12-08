Intorno alle 17:00 i vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo sono intervenuti in via Campacci a Sestola per incendio della canna fumaria di un’abitazione privata. Vista la copertura del tetto, di tipo ventilato ed in legno, le fiamme hanno iniziato a propagarsi in una parte della falda della struttura.
Il pronto intervento della squadra dei Vigili del fuoco, supportata dall’arrivo dei volontari di Fanano, ha limitato i danni. L’ intervento è durato un paio d’ore, sino a ripristinare le condizioni di sicurezza. Non si segnalano feriti.