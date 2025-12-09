

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sulla A1 Milano-Napoli è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Modena sud, previsto dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre. Per consentire attività di ispezione e manutenzione di cavalcavia, la stazione rimarrà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita da entrambe le provenienze. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Valsamoggia o Modena nord.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, è stato aggiornato il programma di chiusure notturne del tratto Terre di Canossa Campegine-Reggio Emilia verso Bologna, come di seguito indicato: dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre; dalle 21:00 di sabato 13 alle 5:00 di domenica 14 dicembre. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto. In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Si precisa inoltre che è stato aggiornato anche il programma di chiusure della stazione di Terre di Canossa-Campegine, come segue: dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano; dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna; dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 dicembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Reggio Emilia o Parma.