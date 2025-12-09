

Si sono conclusi domenica 7 dicembre i Campionati Nazionali Assoluti di tennis wheelchair promossi dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e che lo Sporting Club Sassuolo ha avuto l’onore di ospitare per la prima edizione indoor, con il Patrocinio del Comune di Sassuolo e Fondazione Iris, main sponsor dell’evento sportivo.

Una manifestazione di altissimo livello che ha portato nella cittadina giocatori da tutte le parti d’Italia per sfidarsi nelle rispettive categorie: open maschile e femminile, quad, singolare e doppio, fino al gran finale nel weekend sul campo centrale del circolo.

Sul podio sale Luca Arca che conquista lo scudetto 2025 in entrambe le discipline open maschili! Luca, 32 anni, tesserato per il Tennis Club Terranova di Olbia, ha superato facilmente tutti gli avversari non lasciando neanche un set in singolare: in ordine ha battuto Mario Cabras, Luca Spano, Silviu Culea e in finale l’alto – atesino Ivan Tratter per 6/1 6/3. In doppio, invece, con il compagno e amico Antonio Cippo ha superato la coppia Culea – Tratter per 6/3 6/3.

Scudetto italiano 2025 nella disciplina quad è Alberto Saja: i 4 giocatori della categoria si sono sfidati in un girone all’italiana di singolare e Alberto ha vinto i tre match contro Hegor Di Gioa, Vincenzo Troilo e Maria Grazia Lumini.

Vittoria per Marianna Lauro nel singolare open femminile: Marianna, anche lei proveniente dalla Sardegna, non era la favorita di questa edizione, ma ha saputo adattarsi meglio alla superficie veloce dello Sporting e ha battuto Monica Quassinti per 6/1 6/0, Vanessa Ricci per 6/3 7/6 e domenica in finale Maria Vietti con un netto 6/3 6/1.

La stessa giocatrice in coppia con Elisabetta Barbieri si è laureata campionessa 2025 di doppio dopo un girone tutte contro tutte e una finale strabiliante contro la coppia Morotti – Ricci finita solo al terzo set 2/6 7/6 6/4.

Presenti alle premiazioni il Vice Presidente del Club Claudio Pirazzoli e l’Assessore allo Sport Serena Lenzotti, oltre al Consigliere Nazionale FITP Roberta Righetto, i responsabili del settore wheelchair FITP Gianluca Vignali e Giancarlo Bonasia, che insieme hanno incoronato tutti i vincitori di questa edizione 2025. Un ringraziamento speciale a Fondazione Iris, main sponsor del torneo, che sostiene annualmente l’attività sportiva di questi ragazzi.