Cina, equipaggio Shenzhou-21 completa prima serie di attività extraveicolari
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì, l’equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione, secondo la China Manned Space Agency.