Quasi 900 libri per allietare i bambini in attesa di una visita. Si rinnova anche quest’anno il progetto ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’ destinato ad arricchire le librerie dei reparti ospedalieri di Pediatria, le Pediatrie di comunità, le Case della comunità e gli studi dei pediatri di libera scelta. Promossa dalle Librerie Giunti al Punto di Modena in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, l’iniziativa ha fatto un’altra volta centro, beneficiando della grande generosità dei cittadini modenesi che nel mese di agosto hanno scelto di acquistare i volumi nelle librerie Giunti di Modena per poi donarli alle strutture sanitarie.

A contribuire al progetto è stata anche l’azienda modenese AD Consulting, che ha acquistato ulteriori 200 libri indicati direttamente dalla rete della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) della provincia modenese.

Alcuni dei volumi andranno, inoltre, a supportare le attività modenesi di “Nati per leggere”, progetto internazionale per diffondere la lettura a voce alta ai bambini fin dai sei mesi d’età realizzato insieme a biblioteche e Pediatri del territorio.

Questa mattina, martedì 9 dicembre, si è tenuto un momento di ringraziamento speciale a Giunti e Ad Consulting presso la Casa della Comunità ‘G.P.Vecchi’ di Modena a cui sono intervenuti i rappresentanti dei donatori – Giorgia Zanasi della Libreria Giunti de I Portali; Christian Maiolo e Andrea Goldoni per AD Consulting -; Andrea Spanò, Direttore del Distretto Sanitario di Modena e la Vicesindaca ed Assessora alla Sanità di Modena, Francesca Maletti.

Come sottolineato dagli stessi professionisti della rete NPIA “l’arrivo dei nuovi libri permetterà di arricchire il nostro approccio terapeutico e offrire un supporto ancora più efficace ai nostri piccoli utenti. Inoltre, ci consentirà di ampliare la varietà dei materiali a nostra disposizione e di arricchire la nostra biblioteca. I libri rappresentano un prezioso strumento per diversificare le attività e rendere il percorso terapeutico più ricco e coinvolgente, stimolando lo sviluppo del linguaggio e delle abilità cognitive”.