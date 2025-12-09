

La Spira mirabilis, orchestra composta da musicisti professionisti provenienti da tutta Europa che ha “trovato casa” a Formigine, torna in città sabato 13 dicembre. Il concerto, che vedrà salire sul palco 36 elementi, è in programma alle 21 nell’auditorium a loro dedicato (via Pagani 25) con la Serenata n.2 in la maggiore op. 16 di Brahms.

Affermano i musicisti: “A dicembre, Spira mirabilis torna a suonare nel modenese con un nuovo progetto dedicato a Johannes Brahms, geniale compositore tedesco che si avvicinò in gioventù alla scrittura orchestrale con cautela, scegliendo la forma flessibile e varia della Serenata come primo terreno di esplorazione. Solo più tardi, e non senza timori, avrebbe affrontato la sua prima sinfonia. La Serenata n. 2 in La maggiore op. 16, protagonista dei prossimi concerti, è una delle opere più sorprendenti di Brahms. Qui la sperimentazione lo porta a escludere completamente i violini dall’organico orchestrale, creando un suono più caldo e notturno, dominato da viole, clarinetti e corni. È una musica che racconta il giovane Brahms a venticinque anni, il suo entusiasmo, i primi amori, l’amicizia con Robert e Clara Schumann e l’amore per la musica del passato. In questa occasione Spira mirabilis sarà affiancata, durante le prove, dal professor Clive Brown, studioso di prassi esecutiva classica e romantica e docente presso la Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, per approfondire insieme il linguaggio e il pensiero musicale di Brahms. Il progetto avrà anche una dimensione didattica. L’11 dicembre 2025 alle ore 11, presso l’Auditorium in Via Pagani a Formigine, Spira mirabilis incontrerà sette classi quarte delle scuole primarie formiginesi per una lezione-concerto dedicata alla Seconda Serenata di Brahms. L’incontro, parte del progetto di qualificazione scolastica, sarà interattivo e offrirà agli allievi, oltre all’ascolto guidato, la possibilità di porre domande e di conoscere da vicino i musicisti e i loro strumenti. I concerti si terranno l’11 dicembre alle 20.30 al Teatro del Popolo di Concordia e il 13 dicembre alle 21.00 all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine”.

La tappa formiginese rappresenterà inoltre un momento importante per rinnovare l’adesione all’Associazione AmicidellaSpiraMirabilis per il 2026. L’orchestra, sempre più impegnata nel consolidare la propria presenza sul territorio, segnala la necessità di un sostegno, in particolare attraverso l’ospitalità ai musicisti nei periodi di permanenza in città. Si cercano famiglie e cittadini residenti o domiciliati nei dintorni di Formigine disponibili ad accogliere alcuni componenti dell’ensemble, con una specifica richiesta per l’ospitalità di un paio di nuclei familiari con bambino e uso cucina. La sera del concerto saranno distribuiti appositi moduli per lasciare i propri recapiti a chi potrà offrire questo supporto. Spira mirabilis tornerà a Formigine a marzo, con ben 56 musicisti!