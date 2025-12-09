

Su il sipario, si va in scena. Svelate presso il Rettorato dell’Università di Bologna le medaglie finisher per gli atleti e le atlete delle tre distanze competitive, 21,097km, 30km e 42,195 km, della Termal Bologna Marathon in programma domenica 1 marzo 2026.

Il fil rouge di questa edizione è l’omaggio a Bologna la Dotta, città del sapere, dove la cultura corre da un millennio, e per celebrare il quale gli organizzatori hanno coniato il claim «Think smart, run far».

L’evento, organizzato da Bologna Sport Marathon SSD a r.l. con il supporto ed il patrocinio del Comune di Bologna, si inserisce ancora più concretamente sul territorio grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna che parteciperà attivamente con migliaia di runner con l’obiettivo di evidenziare l’importanza della formazione come motore di crescita personale e collettiva.

La Medaglia

La conoscenza come forza capace di elevare l’essere umano fino alle stelle è il tema che ha ispirato l’illustratore e designer Paolo Niutta nel disegno della nuova medaglia che combina diversi elementi legati al sapere, alla corsa e al tempo, che celebra «Bologna la Dotta».

Sul fronte della medaglia, la Torre della Specola, circondata dai simboli dell’Alma Mater. Posta al centro di Palazzo Poggi, sede del Rettorato, è come un faro che irradia sapere e conoscenza in ogni via della città. La Torre, che oggi ospita il Museo della Specola, nel 2025 è tornata a mostrarsi alla cittadinanza in tutto il suo antico splendore grazie a un importante intervento di restauro delle facciate esterne.

La forma della medaglia richiama l’astrolabio moresco, risalente al XIII secolo e conservato presso il Museo della Specola: grazie all’astrolabio si poteva conoscere la latitudine del luogo in cui ci si trovava, o in alternativa l’ora della notte. Era quindi uno strumento legato alla misura dello spazio o del tempo, elementi fondamentali anche nella corsa. Completano il disegno la pista, simbolo della competizione, i portici, tratto distintivo della città, e due piccole torri, simbolo indiscusso di Bologna. Anche la grafica del bordo con il claim “Think smart, run far” si ispira volutamente alle scale circolari degli antichi strumenti astronomici.

Sul retro è riportata la frase di Theodore Roosvelt: «Keep your eyes on the stars and your feet on the ground» (Tieni i piedi per terra e lo sguardo alle stelle): come l’astrolabio permetteva di orientarsi guardando le stelle ma rimanendo ancorati alla terra, così la medaglia invita i runner a puntare in alto mantenendo concretezza, equilibrio e determinazione.

Sul retro è collocato anche il QR code che rimanderà a un contenuto video per celebrare il connubio tra il mondo accademico e quello sportivo, dedicato ai luoghi storici più significativi dell’Università. Tutte le medaglie sono realizzate in lega di zinco con finitura in oro antico, con effetto 3D.

Sono intervenuti:

La conferenza stampa ha visto l’apertura da parte del Rettore Giovanni Molari che, insieme alla Assessora allo Sport e al Bilancio Roberta Li Calzi e alla Presidente di Termal Bologna Marathon Teresa Lopilato hanno dato il benvenuto ai presenti raccontando la collaborazione che vede per la prima volta l’Ateneo come partner istituzionale della manifestazione.

“L’Università di Bologna non è soltanto un luogo di studio e ricerca, ma una comunità viva che dialoga con la città. Ricevere questa medaglia significherà, per le atlete e gli atleti, accogliere anche un frammento della nostra storia, fatta di studio, ricerca e passione. La Torre della Specola, nel cuore del nostro Rettorato, è tornata quest’anno a mostrarsi nel suo antico splendore dopo un lungo e importante restauro e, su questa medaglia, concorre per noi a simboleggiare il legame profondo che unisce l’Alma Mater alla città”, ha affermato il Rettore Giovanni Molari.

Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport e al Bilancio: “Quella che presentiamo oggi non è solo una medaglia: è il simbolo concreto di una collaborazione virtuosa tra il Comune di Bologna e la nostra Università, due Istituzioni che condividono una visione comune di città aperta, attiva e capace di mettere al centro le persone. La Maratona di Bologna rappresenta un momento di grande partecipazione collettiva, un evento che racconta la nostra identità: una città che corre, che studia, che crea legami. Desidero ringraziare tutte le persone coinvolte in questo progetto, un esempio concreto di come lo sport, quando unisce, crea relazioni, entusiasmo, orgoglio condiviso. A chi correrà il primo marzo dico: quando riceverete questa medaglia, porterete a casa un pezzo della nostra città. Bologna corre con voi!”

Claudia Gnudi, azionista di maggioranza di Pelliconi & C. S.p.A.: “Da appassionata di corsa, vivere da vicino la Bologna Marathon è sempre un’emozione speciale. Pelliconi sostiene questa manifestazione da molti anni perché crediamo nel valore dello sport come momento di condivisione, energia e partecipazione. Vedere così tante persone correre insieme, ciascuna con il proprio ritmo e la propria storia, è qualcosa che ogni volta mi riempie di entusiasmo. La maratona è una festa della città e noi siamo felici di farne parte, contribuendo a un evento che unisce benessere, socialità e impegno verso il territorio.”

Teresa Lopilato, Presidente di Termal Bologna Marathon: “Questa medaglia è frutto di un lavoro lungo e accurato, nato dal desiderio di trasformare in qualcosa di concreto i valori che guidano la nostra collaborazione con l’Università di Bologna: aspirazione, impegno, determinazione. Ogni dettaglio è stato pensato per celebrare il traguardo degli atleti che, mossi dagli stessi principi, sapranno trasformare la propria corsa in conquista. Oltre a rappresentare un risultato, vuole essere un simbolo dell’eccellenza di Bologna, della sua identità, della sua storia e della sua tradizione”.

Presente al tavolo dei relatori anche Marco Checchi, Amministratore Delegato Pelliconi &C. Spa.

Alla Bologna Marathon 2026, il legame con l’Università di Bologna vivrà anche nella tradizionale corsa benefica “Bologna City Run” di 5 Km, che quest’anno contribuisce a sostenere proprio la ricerca scientifica dell’università in progetti che generano impatto su salute, diritti, bisogni sociali, energia, ambiente, sviluppo tecnologico e culturale. Ogni passo percorso sarà quindi un gesto simbolico per affermare il ruolo della ricerca come strumento di trasformazione positiva.

Palinsesto eventi

Domenica 1 marzo 2026 al via le manifestazioni competitive Termal Bologna Marathon 42 km, 30 km dei Portici e 21 km Run Tune Up. Nell’ambito della Run Tune Up si svolgerà anche la UniBO 21K Challenge che assegnerà un premio dedicato ai più veloci primi tre studenti e alle prime tre studentesse dell’Alma Mater. L’ultima partenza di domenica 1 marzo sarà per la Bologna City Run 5km non competitiva, aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Iscrizioni eventi competitivi

Le iscrizioni sono aperte sul sito – CLICCA QUI – fino al 20 febbraio 2026, prossimo cambio quota venerdì 10 gennaio 2026. Gli iscritti dal 17 al 20 Febbraio 2026 riceveranno un pettorale non nominale in ultima griglia. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, t-shirt tecnica, pacco gara con gadget sponsor da ritirare presso il Marathon Village, assicurazione, assistenza e ristoro sul percorso, ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run

Iscrizioni Bologna City Run 5 km

Le iscrizioni sono aperte sul sito – CLICCA QUI – fino al 23 Febbraio 2026 o al raggiungimento del numero massimo di 3mila partecipanti massimo è di 3.000 partecipanti. Oltre ai tradizionali gadget e servizi, nel costo dell’iscrizione è inclusa la donazione di 5 euro per progetti Universitari direttamente destinata ad UniBO – Alma Mater Studiorum. In caso di disponibilità di pettorali sarà possibile iscriversi al race office in Piazza Maggiore – venerdì 27 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e sabato 28 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione.

Per informazioni e iscrizioni: www.bolognamarathon.run