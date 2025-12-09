Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con foschie dense o nebbia sulle zone di pianura, in dissolvimento o sollevamento durante la mattinata e in nuova formazione o intensificazione dalla sera.
Temperature senza variazioni di rilievo; valori minimi tra 1 e 3 gradi sulle zone di pianura con possibili locali gelate, valori superiori, tra i 5 e i 7 gradi, sulle coste e sui rilievi; massime tra 10 e 13 gradi. Venti deboli di direzione variabile o assenti, eccetto qualche rinforzo sui crinali dell’Appennino, specie centro-occidentale, nella prima parte della giornata. Mare generalmente quasi calmo.
(Arpae)