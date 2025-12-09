Oggi intorno alle 17:00 sulla SP623 – strada vignolese a Modena, si è verificato un incidente stradale tra un’auto ed una moto. Nello scontro il conducente della moto, ferito, è finito all’interno del canale a fianco della strada, con un dislivello di circa tre metri sottostanti la sede stradale.
Per recuperarlo ed affidarlo alle cure del personale 118 presente sul posto, i vigili del fuoco di Modena hanno unito tre dei quattro pezzi della scala in dotazione al mezzo intervenuto, per utilizzarli come rampa di risalita per la barella. Il motociclista è stato poi trasportato all’ospedale di Baggiovara per le cure del caso.