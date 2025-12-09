

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Mirandola annuncia la settima edizione del concorso “200 libri per Natale”, che a Dicembre 2025 si rinnova con una formula tutta da leggere e da immaginare: “Il Natale in copertina”. Un’iniziativa che negli anni ha registrato una partecipazione sempre crescente, coinvolgendo centinaia di famiglie e confermandosi come un appuntamento capace di unire creatività, lettura e tradizione.

Il concorso è aperto ai bambini dai 3 ai 10 anni, invitati – insieme alle loro famiglie – a reinterpretare in modo originale il tema scelto per questa edizione. Di seguito la modalità di partecipazione:

un disegnoo una foto del disegno della copertina del libro natalizio preferito; un disegnoo una foto del disegno dei protagonisti dei libri a tema natalizio preferiti.

Le immagini dovranno essere inviate via email all’indirizzo:

concorsonatalemirandola@comune.mirandola.mo.it entro il 14 dicembre 2025. Nella mail dovranno essere indicati nome, cognome ed età del bambino/a, il titolo del libro scelto, il nome del genitore e un recapito telefonico. La premiazione è in programma sabato 20 Dicembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, alla presenza di Babbo Natale, che consegnerà un piccolo omaggio a tutti i partecipanti.

«Le edizioni precedenti hanno superato ogni aspettativa, con una partecipazione straordinaria che ha coinvolto centinaia di bambini e famiglie» – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Marina Marchi – «Questo concorso è diventato un appuntamento identitario del nostro Natale: un modo semplice e bello per avvicinare i più piccoli ai libri, alla creatività e al piacere di condividere il piacere della lettura. Siamo certi che anche quest’anno Mirandola risponderà con entusiasmo».

Il Comune invita tutte le famiglie a prendere parte all’iniziativa, per un Natale all’insegna della fantasia, della lettura e della partecipazione collettiva.