Grande successo della Campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”: dal 5 al 7 dicembre sono infatti stati raggiunti circa 400 cittadini.
Il Truck Tour ha l’obiettivo di rendere la prevenzione cardiovascolare accessibile a tutti, andando direttamente nelle città e nei paesi d’Italia, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, spesso considerata in modo ancora troppo superficiale, con l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese.
Il Truck ha offerto la possibilità di effettuare gratuitamente, e in totale sicurezza, una serie di controlli per valutare lo stato di salute del proprio cuore:
- screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;
- stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;
- screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia;
- stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;
- consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore;
- rilascio della card BancomHeart attiva, che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati vengono custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria
- colloquio finale riassuntivo con un cardiologo della cardiologia ospedaliera della nostra provincia.
***
Nella foto, da sinistra a destra: Dott.ssa Elisa Guerri, Responsabile Cardiologia Guastalla – Dott. Alessandro Navazio, Direttore Cardiologia Ospedaliera – Dott. Paolo Dallasta, Sindaco di Guastalla – Dott.ssa Roberta Riccò, Direttrice Distretto di Guastalla