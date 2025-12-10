

Montecchio, sabato 6 dicembre, al castello Estense, durante l’inaugurazione del 41° Fotofestival ‘25/’26 e del Salone Nazionale del Collezionismo Fotografico, l’Associazione Fotoclub Montecchio Emilia ha donato la somma di 1500 euro per l’acquisto di una sonda ecografica da destinare al reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Montecchio.

L’inaugurazione della mostra è stata tenuta dal Sindaco Fausto Torelli che ha sottolineato il gesto di grande sensibilità dell’Associazione nei confronti del Franchini e di riflesso a favore di tutta la comunità cittadina.

L’esigenza di acquistare una sonda ecografica nasce dalla particolare attenzione del personale infermieristico che da sempre è accanto al malato per l’erogazione del processo assistenziale. Si tratta di uno strumento essenziale per incrementare la qualità dell’assistenza e fornire al personale sanitario tecnologie aggiornate e performanti. I professionisti, trovandosi più volte a gestire complicanze di ritenzione urinaria nei pazienti operati di proctologia, hanno prontamente segnalato questa esigenza. La sonda ha infatti la capacità di orientare medici e infermieri sul percorso di cura più adatto da intraprendere in quel preciso momento.

Il responsabile della Struttura, dottor Eugenio Cudazzo ha sottolineato: “Il reparto ha ricevuto non solo una donazione, ma un abbraccio da parte della comunità. La generosità dell’Associazione Fotoclub Montecchio ci ha profondamente commossi perché dietro a questo gesto c’è attenzione, fiducia e il desiderio di essere parte del percorso di cura dei nostri pazienti. Per noi significa tantissimo. Significa sapere che non siamo soli, che il nostro lavoro quotidiano viene visto, riconosciuto e sostenuto”.

L’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia, la Direzione del Distretto Sanitario di Montecchio, tutto il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale “Franchini” e la caposala Alessandra Nocera hanno espresso un grazie sincero a ogni socio del Fotoclub, al Presidente Giovanni Maramotti e a Luca Monducci: “Il loro contributo diventerà cura, ascolto e sollievo per molte persone”.