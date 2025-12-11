

Dopo il successo del primo fine settimana natalizio, con piazza Ciro Menotti gremita di grandi e piccoli, a Fiorano Modenese la magia del Natale raddoppia: il 13 e 14 dicembre l’atmosfera natalizia avvolge anche Spezzano.

Piazza Falcone e Borsellino a Spezzano si animerà tutto il giorno con attività per bambini, coro gospel, Babbo Natale, mercatino degli hobbisti e bancarelle, degustazioni gastronomiche, truccabimbi nei sabati 13 e 20 di dicembre, organizzati dall’Associazione Fiera di San Rocco, in collaborazione con le associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Nella serata del 13 dicembre, alle 17 accensione del grande albero e alle 20 prende il via un torneo di pinnacolo, presso Casa Corsini; mentre sabato 20 dicembre è prevista la tombola. Per entrambe le attività l’iscrizione è obbligatoria.

In centro a Fiorano, nel secondo weekend di dicembre, continuano le animazioni per grandi e piccoli, la musica e gli, nella suggestiva cornice di piazza Ciro Menotti, vestita a festa, con l’albero di Natale, il giardino nordico, il bus di Babbo Natale a due piani con divertenti animazioni per i più piccoli, e la nuova installazione natalizia di Lunati, dal titolo “Il mondo è nelle tue mani”. Sabato 13 è in programma un pomeriggio di giochi e laboratori creativi per bambini, ragazzi e le loro famiglie (Natale Free Power, laboratorio RiusAmi e di pittura, giochi da tavolo, set fotografico natalizio, truccabimbi), con merenda e stand gastronomici, oltre a “La Sfoglia in piazza”. Presenti GET Babele e volontari delle parrocchie, Dimondi Clown, Lumen, Framestorming, Genitori per la Scuola di Fiorano, Caritas Fiorano e Spezzano, Auser, Arte e Cultura, Camper Club.

Sabato, dalle 18 alle 20, si balla con Christmas Bus Party, dj set con Lara Mammi e Bonzo. Per consentire lo svolgimento della manifestazione verrà modificata la viabilità in via Vittorio Veneto, da via Gramsci a via Marconi.

Domenica 14 dicembre, per tutto il giorno, sarà possibile fare acquisti al mercatino natalizio, curato dall’associazione culturale Talenti, oltre che negli stand delle associazioni di volontariato presenti in piazza. La mattinata sarà allietata dal concerto di Natale della banda Flos Frugi, alle ore 10.

Alle ore 11, al teatro Astoria, verrà presentato il libro “Fuori Sacco – Quando era bello essere giornalisti“. Un progetto editoriale collettivo che riunisce i contributi di Luigi Giuliani, responsabile della pagina di Sassuolo del Resto del Carlino dal 1981 al 2010, e dei ventuno giovani giornalisti della redazione locale che, in quel periodo, hanno raccontato il Distretto Ceramico. Sul palco il giornalista Leo Turrini. Il ricavato del libro sarà devoluto all’associazione “Amici per la vita”, per sostenere il progetto dell’hospice ‘Casa Giuly’ a Spezzano.

Il programma degli eventi in centro a Fiorano è curato dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con gli uffici comunali e le associazioni. Le iniziative sono gratuite, sostenute da Cesar Ceramiche; AAO Vivai e Azienda agricola Covili per l’albero di Natale e il giardino nordico; Smaltochimica per l’installazione di Lunati Manufacturing.

Gli appuntamenti natalizi a Fiorano Modenese continuano fino al 6 gennaio 2026. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it.