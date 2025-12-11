

Questa mattina il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, insieme ai dirigenti Arch. Salvatore D’Amico e Arch. Giuliano Barbieri, ha effettuato un sopralluogo in via Canale, nella zona del Villaggio Macina, per verificare l’avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del Rio Canalazzo, nei pressi della nuova sede del quartier generale di Ceramica Keope.

“Si tratta di uno dei numerosi interventi avviati sul territorio di Casalgrande per contrastare in modo sempre più efficace i fenomeni di dissesto idrogeologico che in passato hanno causato danni significativi – spiega il Sindaco Daviddi. – In condivisione con l’Assessore all’Ambiente Domenico Vacondio e con i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e della Bonifica dell’Emilia Centrale, ente appaltante del progetto, abbiamo individuato la necessità di intervenire anche su questo tratto per mettere in sicurezza gli argini del Rio Canalazzo e i fabbricati circostanti”.

L’opera riguarda in particolare l’adeguamento idraulico nel punto di attraversamento della viabilità pubblica, dove i due tubi paralleli esistenti – spesso causa di esondazioni dovute all’accumulo di materiale nei punti di separazione – verranno sostituiti da un unico manufatto prefabbricato. La nuova sezione permetterà alle acque di scorrere in modo più regolare, eliminando le criticità che avevano provocato ripetuti allagamenti.

L’intervento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della componente dedicata alla “rivoluzione verde e transizione ecologica”. I lavori, eseguiti dalla B.M. Scavi di Cavola di Toano, sono programmati per concludersi entro le prime settimane del 2026.

“Ringraziamo ancora una volta la Regione e la Bonifica dell’Emilia Centrale – aggiunge Daviddi – per l’attenzione costante dedicata alle criticità ambientali e idrogeologiche del nostro territorio e per l’impegno nel portare avanti, in modo coordinato, progettualità che puntano a soluzioni durature”.