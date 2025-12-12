

Il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’associazione Lumen, propone “Made On Monday”, un progetto pensato per dare nuovi spazi ai giovani del territorio e valorizzare Casa Corsini, polo dell’innovazione a Spezzano, come luogo di incontro, creatività e partecipazione.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni e nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio gratuito e accessibile dove poter lavorare a idee e progetti, confrontarsi, creare relazioni e costruire reti collaborative.

Il percorso prenderà ufficialmente il via lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20.30 con una serata di presentazione aperta a giovani, gruppi informali e associazioni del territorio. Sarà un momento pensato per chiarire le dinamiche progettuali e condividere gli obiettivi, ma anche per dare spazio alle proposte e ai suggerimenti dei partecipanti.

La serata si svolgerà in un clima informale e accogliente, con un aperitivo e continuerà con la jam session della rassegna “Fonoteca in Marmellata”.

“Mettiamo a disposizione uno spazio – chiariscono gli organizzatori – perché chi ha idee e progetti possa trovare un luogo dove lavorarci. Ma sarà anche l’occasione per chi vuole incontrare altri giovani e collaborare alla nascita di qualcosa di nuovo”.

Dal 12 gennaio al 27 aprile 2026 inizierà la fase sperimentale del progetto: ogni lunedì la sala civica di Casa Corsini sarà aperta gratuitamente ai giovani che vorranno partecipare. Durante questi quattro mesi avranno la possibilità di conoscersi e collaborare in modo spontaneo, all’interno degli spazi di Casa Corsini, sede comunale delle Politiche Giovanili, in via Statale 83 a Spezzano.

Lunedì 15 dicembre, alle 21, prosegue anche “Fonoteca in Marmellata”, la rassegna che trasforma gli spazi musicali di Casa Corsini in un luogo di incontro e di creatività. Nelle sale prova e nella fonoteca Soneek Room, dedicata a Max Teneggi, musicisti e appassionati potranno portare i propri strumenti e unirsi in improvvisazioni collettive, dando vita a connessioni sonore.

E’ un progetto dell’associazione Lumen, in collaborazione con il servizio Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese.

Ideata da Bianca Giugni Leoni, Guido Fontana e Riccardo Serri, la rassegna si muove nello spirito autentico delle jam session: nessuna scaletta, solo il piacere di suonare insieme, di sperimentare e di ascoltarsi. A Casa Corsini la musica torna così a essere un linguaggio comune, capace di tenere insieme generazioni e stili, aprendo le porte a un dialogo spontaneo tra chi suona e chi semplicemente desidera lasciarsi attraversare dal ritmo.

Le serate sono tutte a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 12 gennaio e il 9 febbraio, sempre alle 21.