I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, hanno arrestato un 38enne di origine rumena per resistenza ad un Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Dopo una segnalazione pervenuta tramite il NUE 112, due gazzelle rispettivamente del Radiomobile di Bologna e di Borgo Panigale intervenivano presso il centro commerciale Shopville Gran Reno alla ricerca di un individuo che, in evidente stato di alterazione, minacciava i clienti brandendo un grosso coltello (lungo 31cm di cui 29cm di lama con entrambi i profili taglienti) e urlando frasi sconnesse. Nonostante le numerose intimazioni all’alt, il 38enne, poco collaborativo e restio a calmarsi, tentava più volte di colpire i Carabinieri costretti a ricorrere all’utilizzo del taser, prima facendogli udire alcune scosse di avvertimento (warning arc) e successivamente colpendolo con dei dardi che però non sortivano nessun effetto a causa dello spessore della giacca. Nonostante l’atteggiamento violento, l’uomo veniva poco dopo bloccato e messo in sicurezza dai militari dell’Arma, nonostante quest’ultimo impugnasse saldamente il coltello in mano.

Arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, veniva tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo; durante la sua permanenza in caserma, lo stesso, con la scusa di andare in bagno, andava in escandescenza tentando l’evasione non riuscita grazie alla prontezza dei militari addetti alla sua custodia, ai quali opponeva attiva resistenza. Per tale motivo veniva anche deferito in stato di libertà per il reato di resistenza ad un Pubblico Ufficiale. Al termine del processo, l’arresto è stato convalidato e lo straniero sottoposto a misura cautelare.