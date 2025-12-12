

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nell’aprile 2017 si è reso responsabile, nel territorio di Parma, del reato di rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale. Dopo la denuncia presentata dal responsabile dell’esercizio, i carabinieri davano avvio alle indagini acquisendo elementi di presunta responsabilità nei confronti dell’uomo, oggi 34enne, che veniva denunciato per il reato di rapina impropria. A seguito dell’iter processuale, con sentenza divenuta definitiva nel novembre 2025, la suprema corte di cassazione (dichiarando l’inammissibilità del ricorso) lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e al pagamento della multa di 300 euro.

Alla luce di tale provvedimento, il 4 dicembre 2025, la Procura della Repubblica presso il tribunale Ordinario di Parma disponeva la carcerazione del condannato per l’espiazione della pena di anni 1 e 4 mesi. Il provvedimento restrittivo, trasmesso ai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza per l’esecuzione, ha visto i militari rintracciare l’uomo che, una volta arrestato è stato condotto in carcere.