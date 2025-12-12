

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Nel primo pomeriggio di ieri, 11 dicembre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi e della locale Stazione hanno effettuato un controllo all’interno della stazione ferroviaria cittadina nei confronti di un gruppo di giovani, segnalati per essere stati verosimilmente coinvolti in una lite avvenuta, poco prima, in strada.

Durante le verifiche un minorenne classe 2009, di origine pakistana, ha tentato la fuga, per poi gettare un coltello pieghevole ( della lunghezza complessiva di 23,5 centimetri di cui 10 di lama), prontamente recuperato e sequestrato.

Per questo motivo, il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria minorile, per porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere.

L’attività rappresenta un forte segnale di presenza dell’Arma sul territorio e della sua costante vicinanza alle comunità locali, in questo periodo in cui si sono registrate nella cittadina alcune recrudescenze criminali tra minori.

L’Arma dei Carabinieri rinnova dunque il proprio impegno, confermando la sua presenza capillare come presidio di legalità e sicurezza per tutti.