I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma, unitamente ai militari della locale Compagnia Carabinieri, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un supermarket etnico operante nel territorio comunale di Parma, nell’ambito delle attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Nel corso dell’accertamento sono state riscontrate significative carenze igienico-sanitarie, nonché la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP. È stata inoltre accertata la violazione degli obblighi di rintracciabilità degli alimenti, circostanza che ha determinato il sequestro amministrativo di circa 65 chilogrammi di prodotti alimentari privi delle necessarie informazioni atte a garantirne la corretta tracciabilità.

Al legale responsabile dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 4.500 euro. A seguito della segnalazione dei carabinieri del NAS, relativa alle criticità igienico-sanitarie riscontrate, il Comune di Parma ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale per la durata di dieci giorni.

L’attività di controllo si inserisce nel più ampio quadro delle azioni di prevenzione e contrasto alle irregolarità nel settore alimentare, finalizzate a garantire elevati standard di sicurezza a tutela dei consumatori.