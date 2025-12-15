

Con lo spettacolo di prosa Volevo essere Marlon Brando, interprete Alessandro Haber con la regia regia e la drammaturgia di Giancarlo Nicoletti – tratto dall’omonima opera autobiografica scritta dallo stesso Haber e Mirko Capozzoli – mercoledì prossimo 17 dicembre prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Lo spettacolo sarà audiodescritto per le persone con disabilità visiva, a cura del Centro Diego Fabbri di Forlì.

Tutto comincia con una voce. Una voce che arriva da lontano… forse dal cielo, forse dalla coscienza. Una chiamata surreale e inaspettata che impone ad Alessandro Haber un conto alla rovescia: una settimana di tempo per fare ordine nella propria vita, nei propri ricordi, nei propri desideri, prima di un appuntamento inevitabile.

È da questo spunto ironico, poetico e profondamente umano che prende vita Volevo essere Marlon Brando: un racconto teatrale intenso e travolgente, a metà strada tra confessione e sogno, in cui Haber si mette a nudo, mescolando realtà e immaginazione, ricordi e visioni, ironia e malinconia. In scena, in un grande “camerino” dell’attore zeppo di ricordi e oggetti della memoria una presenza femminile enigmatica e sorprendente, forse angelo, forse specchio, forse coscienza.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Auditorium Enzo Ferrari – Via Nazionale, 78 – Maranello Tel 0536 943010 – E-mail auditoriumferrari@gmail.com – Inizio spettacolo ore 21