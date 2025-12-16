

Nel corso del 2025 il Comune di Formigine ha realizzato un importante programma di asfaltature, partendo dalle situazioni più urgenti e dalle strade che presentavano le maggiori criticità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità della viabilità comunale sia nel capoluogo sia nelle frazioni.

Gli interventi effettuati dal Comune hanno interessato diverse aree del territorio. A Formigine sono stati eseguiti lavori in via Pirandello, via Sassuolo, via Resistenza, via F.lli Cervi, via Giardini sud e via Sant’Onofrio nella zona della porcilaia, via Lazio – bypass Brodolini e la rotonda di via Mazzini. Nelle frazioni, le asfaltature hanno riguardato via Imperatora, via Tognoli e via Tiepido tra Colombaro e Casinalbo e via Colombo a Magreta. Riasfaltata anche la rampa della SS724 allo svincolo di Ponte Fossa. Accanto alle carreggiate stradali, il piano di manutenzioni ha previsto anche interventi sui percorsi pedonali. A Magreta è stato sistemato il marciapiede di via Don Orione, a Corlo quello di via Pietri e a Formigine è stato riqualificato il marciapiede di via Sanzio, migliorando così l’accessibilità e la sicurezza per i pedoni.

Complessivamente, per questi lavori l’Amministrazione ha investito risorse significative, con singoli interventi che vanno dai 15.000 ai 71.000 euro, per un impegno economico complessivo di oltre 400mila euro.

Parallelamente agli interventi comunali, anche Hera è intervenuta nell’ambito delle attività di ripristino della sede stradale a seguito di lavori sui sottoservizi sul nostro territorio. Le asfaltature realizzate da Hera hanno interessato via Monte Sabotino e via Podgora a Casinalbo, via Valdrighi a Formigine, oltre a tratti di via Vittorio Veneto e di via Nazario Sauro, sempre nel capoluogo.

Afferma l’Assessore alle manutenzioni del territorio Andrea Corradini: “La manutenzione delle strade è una priorità per la nostra Amministrazione perché significa garantire maggiore sicurezza stradale, una migliore fruibilità delle vie di comunicazione e una qualità della vita più alta per cittadini e imprese. Abbiamo iniziato dalle situazioni più critiche, ma gli interventi non si fermano qui: anche per il prossimo anno, in base alle risorse disponibili, sono già in programma nuove asfaltature, che verranno avviate non appena le condizioni meteo lo permetteranno”.