Vado al massimo, vado a gonfie vele. La frase del mitico brano di Vasco Rossi racchiude la filosofia con cui il sassolese Massimo Turrini affronterà il Rally del Ciocchetto assieme al fidato navigatore e storico amico Mirco Bucciarelli a bordo della Citroen C2.
Reduce da una bella prestazione al Ronde di Halloween, il driver modenese vorrebbe chiudere in bellezza il 2025 divertendosi e sfruttando al meglio la piccola Citroen C2 R2. “È una competizione che mi piace molto – ha spiegato Massimo Turrini – insidiosa, spesso con prove rese viscide dal meteo. Ritroverò alle note Mirco Bucciarelli in una gara che mi piace molto. Ringrazio Mirco, Pintarally Motorsport, la mia famiglia ed i miei sponsor per il supporto”.