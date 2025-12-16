

Confindustria Ceramica promuove una borsa di studio presso l’Università di Modena e Reggio Emilia in memoria di Franco Vantaggi, storico dirigente dell’associazione di via Monte Santo scomparso nel novembre dell’anno scorso.

L’annuncio è arrivato in apertura del convegno ‘Il rapporto università-imprese e le sfide del territorio’ svoltosi oggi presso la sede dell’associazione cui fanno capo le ceramiche italiane. “Con pragmatismo e ironia riuscì a traghettare le aziende oltre la crisi lasciando un segno indelebile”, scrive UNIMORE.