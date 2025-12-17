

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



E’ stata assegnata allo studente albinetano Ratan Singh la borsa di studio “Maria Castagnetti e Romano Montanari”, del valore di mille euro.

La consegna è avvenuta martedì pomeriggio nella sala del Consiglio Comunale di Albinea, alla presenza della premiata e della sindaca Roberta Ibattici e della responsabile della biblioteca Federica Franceschini.

Il giovanissimo vincitore ha 9 anni, frequenta la classe terza alla scuola primaria Renzo Pezzani di Albinea e la sua materia preferita è la matematica.

La borsa di studio è dedicata a due maestri che hanno lasciato il segno nella storia della scuola di Albinea e ricorda la generosità dimostrata in molteplici occasioni nei confronti dei giovani e degli studenti residenti nel comune la loro attività di insegnanti della scuola primaria. La maestra Maria Castagnetti in particolare, rimasta vedova all’età di 47 anni, ha cresciuto da sola i suoi quattro figli.

Ecco perché il contributo è riservato agli studenti che si trovino nella condizione di avere una madre sola.

Alla premiazione erano presenti i figli dei due insegnanti che ogni anno mettono a disposizione le risorse per questa borsa di studio.