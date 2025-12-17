

elefono logoA partire da lunedì 22 dicembre 2025 l’Unione Terre di Castelli attiverà ufficialmente Alert System, il nuovo servizio di informazione telefonica, con il primo messaggio di prova inviato direttamente dai Sindaci dei Comuni dell’Unione.

Un messaggio registrato raggiungerà direttamente i telefoni dei cittadini, portando notizie importanti e utili: dalle allerte meteo alle chiusure delle scuole, dalle interruzioni stradali alla sospensione di servizi ma anche notizie di interesse generale riguardanti le diverse iniziative dell’Unione e dei Comuni.

I punti di forza di Alert System sono la sua immediatezza e affidabilità. I messaggi provengono direttamente dal Comune e riguardano solo notizie verificate e di interesse pubblico. Il servizio è pensato anche per essere inclusivo: non importa se il numero fisso non compare negli elenchi pubblici o se si preferisce ricevere gli avvisi sul cellulare. Tutti possono iscriversi gratuitamente e avere la certezza di non perdere informazioni importanti. Grazie all’app dedicata e al servizio “APP NON APP”, anche chi possiede telefoni meno moderni o non compatibili con gli store digitali può comunque usufruire del sistema. In questo modo, nessuno resta escluso e la comunicazione raggiunge davvero tutta la comunità.

Registrarsi è semplice e gratuito: basta collegarsi al sito https://registrazione.alertsystem.it/uterrecastelli, scaricare l’app “Alert System” oppure chiamare il numero verde 800.18.00.28 per ricevere un SMS con il link di accesso. In pochi minuti si completa la verifica e si è pronti a ricevere gli avvisi. Per non rischiare di ignorare le chiamate, è consigliabile salvare in rubrica i numeri di Alert System dedicati ai diversi Comuni dell’Unione Terre di Castelli e consultabili online sui siti dei Comuni e dell’Unione.

“Grazie a questo nuovo sistema riusciamo finalmente a mettere in rete anche l’allertamento ai cittadini dell’Unione Terre di Castelli, creando una comunicazione utilizzabile sia in via preventiva che durante le calamità naturali chiara e univoca per tutti” – dichiara Federico Ropa, vice Presidente dell’Unione Terre di Castelli con delega alla Sicurezza e Protezione Civile – “E’ un risultato importante, che ci permette di continuare l’impegnativo lavoro che stiamo mettendo in campo in termini di Protezione Civile, grazie ai tecnici dell’Unione e alla collaborazione e al sostegno della Protezione Civile Regionale, che ringrazio. I Sindaci, che sono Autorità anche in materia di protezione civile, grazie all’Unione potranno essere meno soli ad affrontare le emergenze in ogni loro fase, e avranno a disposizione uno strumento in più per poter avvisare in maniera più efficacie ed efficiente le comunità che amministrano. Stiamo vivendo un contesto climatico instabile e spesso imprevedibile, e ogni azione che possiamo realizzare per far fronte agli effetti straordinari che siamo chiamati a fronteggiare è fondamentale per la collettività.”

Per il Presidente dell’Unione Terre di Castelli Iacopo Lagazzi “gli avvenimenti emergenziali degli ultimi anni hanno messo alla prova le procedure di allerta previste dai piani di emergenza comunali, comunicazioni che, in considerazione dell’evolvere e spesso dell’imprevedibilità delle allerte meteo, necessitano di nuovi canali di comunicazione più efficaci, che permettano di raggiungere in poco tempo le persone potenzialmente o direttamente coinvolte, comunicazione che comporta molte volte un considerevole impegno degli uffici. Questo non sostituirà completamente il contatto diretto tra la cittadinanza e le istituzioni, in una situazione delicata come quella di una possibile emergenza, ma il sistema può diventare ancor più efficace con l’ausilio di tecnologie moderne, che ci consentono di raggiungere tutti a domicilio con un messaggio chiaro e con una gestione telematica che garantisce il risultato e che permette di avere un quadro aggiornato di quante e quali famiglie sono state raggiunge dalla comunicazione”.