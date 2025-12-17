

Lunedì sera, 15 dicembre, nella cornice dell’Arena del Sole di Bologna, il Teatro dei Venti ha vinto il Premio Ubu nella categoria Premi speciali per la Trilogia dell’Assedio e per il lavoro di tutti questi anni con i detenuti.

“Grande felicità per il Premio Ubu 2025 conquistato dal Teatro dei Venti – ha detto il sindaco Massimo Mezzetti – E’ una conferma della grande qualità del lavoro portato avanti in questi vent’anni che ha sempre avuto al centro ‘l’umano’ come ha detto Stefano Tè, autentico motore di questa straordinaria esperienza teatrale. La Trilogia dell’assedio è uno spettacolo ma è soprattutto un progetto, frutto di grande passione civile nel lavoro con i detenuti. Questo premio riconosce la capacità di Modena di realizzare sinergie positive nell’ambito del lavoro culturale che vengono riconosciute a livello nazionale. Complimenti a tutti”.