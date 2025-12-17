

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Risultati di spicco per gli atleti di Reggiana Nuoto impegnati nei “Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa”, andati in scena dall’11 al 13 dicembre allo Stadio del nuoto di Riccione, dove hanno gareggiato 507 atleti di 117 società, di cui 266 uomini e 241 donne, per un totale di 1148 presenze gara. In grande risalto gli atleti granata Riccardo Stocchetti, che chiude al 13° posto nei 50 dorso, con il tempo di 24’’24, e nei 100 dorso, con 52’’85, tempi molto interessanti che sottolineano la grande crescita avuta durante questa stagione e abbassano il record societario; e Angelica Morini, che invece è 15ª nei 50 dorso, siglando il personale di 27’’97 e 23ª nei 100 farfalla, con 1’00’’56.

Ottimi risultati anche per i più giovani della squadra reggiana che portano a casa numerose medaglie dalle finali della “Coppa di Natale – Torneo Invernale Esordienti”, manifestazione regionale svoltasi domenica 14 dicembre presso la piscina comunale di Carpi. Conquistano un posto sul podio: Eve Siligardi, oro nei 100 stile libero e oro anche nei 100 dorso; Federico Ormai, oro nei 50 farfalla; Alice Iori, argento nei 50 dorso e bronzo nei 50 stile libero; Gabriele Marangoni, argento nei 50 dorso; Leonardo Fabri, bronzo nei 50 farfalla.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dai ragazzi al primo appuntamento importante della stagione, i ‘Campionati Assoluti invernali’ – commenta Filippo Barbacini, direttore sportivo di Reggiana Nuoto -. si sono confrontati con i big del nuoto azzurro di rientro dagli Europei e hanno ben figurato, piazzandosi in posizioni di prestigio. Adesso testa verso il ‘Campionato nazionale a squadre’ di domenica prossima e poi si ripartirà con la preparazione verso i ‘Campionati Italiani Assoluti’ di aprile. Ottime prestazioni anche per la squadra degli Esordienti”.