

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Il Consiglio comunale di Medicina ha aderito all’iniziativa solidale “Un Sorriso Sospeso” promossa dall’associazione Bimbo Tu, con l’obiettivo di raccogliere doni destinati alle bambine e ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali bolognesi. Un gesto semplice ma significativo, capace di portare calore e conforto durante il periodo natalizio.

La risposta della comunità medicinese è stata straordinaria: piccoli e grandi hanno partecipato con generosità consegnando i regali al banchetto dedicato alla raccolta nei giorni dedicati.

Inoltre, anche numerose associazioni e realtà del territorio hanno aderito attivamente, contribuendo così al successo dell’iniziativa: sono stati infatti raccolti otto scatoloni contenenti centinaia di regali nuovi.

Ogni dono, accompagnato da un messaggio di auguri, è un gesto di gentilezza che renderà più sereno e speciale il Natale di tanti piccoli ricoverati.

In rappresentanza del Consiglio comunale di Medicina sono state le consigliere Valentina Baricordi e Ilaria Stagni e il consigliere Luca Rotella a consegnare questa mattina i regali raccolti ai reparti di Neuropediatria, al Day Hospital Pediatrico e al Centro regionale per i disturbi della nutrizione de dell’alimentazione evolutiva dell’Ospedale Bellaria, intrattenendosi anche coi volontari Bimbo Tu, i bambini e le loro famiglie nella sala giochi del reparto di Neuropediatria.

«Esprimiamo il nostro più sincero ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini – hanno dichiarato congiuntamente le consigliere e i consiglieri di Medicina – che con entusiasmo e generosità hanno partecipato all’iniziativa di Bimbo Tu dimostrando la forza di una comunità unita, capace di prendersi cura dei più piccoli e di chi ha bisogno. Desideriamo inoltre sottolineare con soddisfazione l’adesione e il sostegno di tutte le forze politiche presenti sul territorio, maggioranza e opposizione, che confermano quanto la cura delle persone e della comunità sia un valore condiviso da tutti».

«Siamo entusiasti – ha detto il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono – della solidarietà dimostrata da tutta la comunità medicinese che ha saputo contribuire in maniera così generosa alla nostra iniziativa. Questi doni rallegreranno i piccoli ricoverati e le loro famiglie e contribuiranno a portare un po’ di conforto alle loro giornate, spesso attraversate da momenti difficili. Ringraziamo di cuore i cittadini e il Consiglio comunale di Medicina per questo regalo di Natale così speciale».