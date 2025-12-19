

In occasione delle imminenti festività natalizie, i Lions Club di Sassuolo ha rinnovato il suo impegno nei confronti dell’Ospedale, portando un sorriso ai bambini ricoverati in pediatria. A loro, infatti, sono stati consegnati giocattoli e doni, raccolti grazie alla disponibilità di alcuni negozi della città. Un momento di ‘festa’ a cui l’Ospedale tiene molto, che – insieme al concerto di Natale in programma domenica a partire dalle ore 18 – conclude l’anno di festeggiamenti ed eventi per i 20 anni dalla fondazione della società.

Grazie all’impegno di alcuni operatori sanitari, inoltre, è stato allestito anche un ‘concerto’ proprio davanti all’ingresso del reparto, offrendo ai bambini presenti la possibilità di ‘suonare’ dal vivo alcuni strumenti, con l’aiuto di musicisti d’eccezione, tutti rigorosamente in camice bianco. Ad accogliere i soci del Lions, guidati dal Presidente, il dottor Maurizio Agradi, sono stati la Direzione Sanitaria (Giorgia Adani) e il Responsabile dell’area materno-infantile (Claudio Rota) dell’Ospedale. All’evento ha partecipato anche la vice-sindaco del Comune di Sassuolo, Serena Lenzotti.

La ‘Festa della Pediatria’ – animata quest’anno dagli infermieri e dal loro nuovo coordinatore Claudio Della Ducata – è ormai un classico appuntamento natalizio, un momento promosso dall’Ospedale di Sassuolo e dedicato ai più piccoli che, proprio in questi giorni di festa, si trovano qui per affrontare visite, operazioni o controlli sanitari.

“Un’iniziativa veramente molto importante – ha commentato il Direttore Generale, Stefano Reggiani – per la quale vogliamo ringraziare sentitamente i Lions e le aziende che hanno scelto di partecipare al progetto. L’attenzione verso chi ha più bisogno, specialmente in questi periodi dell’anno, è un dono sempre molto apprezzato. Un segno di vicinanza, umanità e attenzione che fa bene anche alle famiglie dei bambini che vivono i giorni di festa all’interno del contesto ospedaliero. A tutti loro va quindi il nostro più grande augurio di un felice e sereno Natale”.