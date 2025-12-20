

Con CastelEvents 2025, Castelsport porterà in piazza Prampolini undici serate consecutive di eventi, dal 26 dicembre al 6 gennaio, trasformando il centro del paese in un punto di riferimento per il tempo libero durante le festività natalizie.

Il calendario è pensato per favorire socialità, partecipazione e attenzione al benessere, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Castelsport ASD e le associazioni del territorio, con appuntamenti ospitati presso la tensostruttura di Piazza Prampolini (Pala 3 Emme). La rassegna è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Castelnovo di Sotto e il sostegno degli sponsor locali.

L’inaugurazione è prevista per il 26 dicembre con i tornei di burraco e pinnacolo. Si tratta di un appuntamento dedicato al gioco e alla socialità: i giocatori potranno sfidarsi sorseggiando tè, tisane e bevande calde, accompagnate da torte e dolci natalizi, con premi finali per i vincitori. Già alle ore 15 però ci sarà la grande Tombola.

Il 27 dicembre, dalle ore 15 alle 19, ci sarà uno dei momenti centrali del calendario con un momento dedicato alla prevenzione e al benessere dal titolo “Un gesto per la salute – Check-up di Natale”. Si potranno effettuare prove della glicemia, dell’indice di massa corporea, della pressione e gli screening dell’udito e della vista. In serata spazio alla gastronomia con “Mare in piazza”, cena a base di pesce accompagnata dai vini della cantina Fantesini. A seguire, il concerto live dei Piudekse’ animerà la serata.

Il 28 dicembre è in programma la Cena con delitto, che abbina intrattenimento teatrale de la “Compagnia di Allorquando” e cucina tradizionale, con un menù che prevede tagliolini al ragù, salumi e Parmigiano Reggiano, gnocco e sorbetto.

Il 29 dicembre, dalle ore 9 ci sarà la colazione con Auser. Alle ore 15 lezioni di primo soccorso con la Pubblica assistenza. A cena ci sarà la Serata Tirolese con un menù degustazione ispirato alla tradizione alpina con canederli, tiroler grostl e strudel, accompagnati dai vini della Cantina Tramin. La serata proseguirà con la musica dal vivo di The Blue Moon Boys & Acrobogie.

Il 30 dicembre è dedicato a “Piada or Nada”, apericena con piadine farcite con salumi o formaggi, seguito da balli di gruppo e animazione musicale a cura di LG Evolution.

Il nuovo anno si aprirà l’1 gennaio con la tombola a partire dalle ore 15 (per info. Pietro 349.3043722). La sera si tornerà a giocare a Burraco.

Il 2 gennaio sarà la volta di “Barcollo on ice”, serata by Birrino, con una proposta gastronomica che include spätzle, gulash con polenta e dolci della Pasticceria All’Angolo, accompagnati dal DJ set di Mark Bee.

Il 3 gennaio si svolgerà la Serata Friulana, con menù degustazione di piatti tipici del Friuli Venezia Giulia, seguita dalla musica live della Philip Swing Band, a sostegno dell’ODV “Diamo un taglio alla sete FVG”.

Il 4 gennaio ci sarà il pranzo dei volontari di Castelsport a partire dalle ore 12.30. La sera spazio al Fluo Party, con cena a base di hamburger e bevande, seguito dal DJ set di Spaggio.

Il 5 gennaio, la mattina, si farà colazione con Auser. A cena è in programma la Serata Bavarese, con una cena tipica che propone stinco di maiale con patatine fritte, pretzel e torta Sacher a cura di Castel Bakery, seguita dal concerto live della band The Säino.

Gran finale il 6 gennaio. Alle ore 15 ci sarà lo spettacolo per bambini “Befana a chi?”. La sera spazio allo “Gnocc fret della Befana”, evento dedicato alle famiglie: spettacolo per bambini a cura dell’APS Le Rane, presenza della Befana, gnocco fritto e cioccolata calda preparata da Meletolè 2019 Aps, oltre ai balli di gruppo con LG Evolution.

Tutti gli eventi si svolgeranno in una struttura riscaldata con servizio bar attivo per l’intera durata della manifestazione.