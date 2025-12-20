

Riapre lunedì 22 dicembre, dopo alcuni mesi di ristrutturazione, la stazione ecologica Leonardo di via Nobili a Modena. I lavori, realizzati dal Gruppo Hera anche grazie a fondi PNRR, hanno permesso di rendere il centro di raccolta più moderno e funzionale, a servizio della collettività.

Il progetto di adeguamento e revamping di Leonardo ha previsto la realizzazione di nuove aree per il deposito di rifiuti come legno, metalli e ingombranti; una tettoia metallica per i grandi Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e una nuova platea che ospita un elettro-compattatore per la carta. Sono inoltre stati riposizionati i cassoni per i rifiuti inerti, potature, vetro e pneumatici. Sono stati effettuati anche interventi sugli impianti, che comprendono l’illuminazione di emergenza, oltre al restyling dei percorsi (sia pedonali sia per le auto) con il rifacimento della pavimentazione, compresa la segnaletica orizzontale e verticale, e l’installazione di nuove sbarre automatiche in ingresso.

La ristrutturazione appena conclusa della stazione ecologica di via Nobili si inserisce all’interno di un programma più ampio che prevede, dal 7 gennaio 2026, anche l’avvio dei lavori di ammodernamento della stazione ecologica Magnete di via Mattarella, che chiuderà per circa sei mesi.

Sono inoltre partiti nelle scorse settimane a Modena, a cura del Gruppo Hera, i lavori per la realizzazione della quinta stazione ecologica della città, che sarà pronta entro la prossima estate. Il nuovo centro di raccolta per rifiuti differenziati sorgerà in via D’annunzio, nella zona nord-ovest del capoluogo, in un’area recentemente acquisita dal Comune di Modena e posta in una posizione strategica poiché ricca di servizi frequentati dai cittadini. La nuova stazione ecologica permetterà quindi di ampliare la rete di centri a disposizione degli utenti che, una volta completati i lavori, sarà ancora più capillare.

Nelle stazioni ecologiche del Gruppo Hera possono essere portati tutti quei rifiuti urbani che per tipologia, dimensioni e peso non possono essere conferiti attraverso la raccolta stradale e domiciliare. Integrano quindi il servizio ordinario e rappresentano l’opzione ambientale più sostenibile: i materiali qui conferiti, infatti, sono avviati prevalentemente a riciclo. A tal proposito si ricorda che il Gruppo Hera mette gratuitamente a disposizione delle utenze domestiche il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio: basta prendere un appuntamento tramite l’app Il Rifiutologo oppure telefonare al numero verde 800 999 500. Sull’app sono disponibili anche la mappa e gli orari di apertura di tutte le stazioni ecologiche della provincia.