Un pomeriggio dal doppio volto al Mapei Stadium: prima l’emozione e il messaggio di solidarietà, poi l’amarezza del risultato. Il Sassuolo esce sconfitto 1-0 dalla sfida casalinga contro il Torino, valida per la 16ª giornata di Serie A 2025/2026, al termine di una gara equilibrata e combattuta, decisa da un calcio di rigore nella ripresa.

Prima del fischio d’inizio, il clima sugli spalti si è fatto speciale. I giocatori di Sassuolo e Torino sono scesi in campo accompagnati da Bonzo e Gino, due amici a quattro zampe del canile e gattile “Punto & Virgola” di Formigine e Magreta. L’iniziativa, condivisa anche dal club granata, rientra nel progetto neroverde “Un Gol a 4 Zampe”, nato nel novembre 2024 per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’adozione: un momento applaudito da tutto lo stadio.

Fabio Grosso conferma il 4-3-3 con Muric tra i pali e il tridente Volpato-Cheddira-Laurienté. L’avvio è vivace: al 6’ il Sassuolo va a un passo dal vantaggio con Cheddira, che colpisce la traversa a porta vuota su assist di Laurienté, ma l’azione viene annullata per un fuorigioco millimetrico del francese.

Il Torino risponde affidandosi al possesso palla e alle giocate di Vlasic e Adams. Al 22’ l’episodio che accende la gara: inizialmente assegnato un rigore ai granata, poi revocato dopo un lungo controllo al VAR per un fallo precedente su Matic. Decisione che tiene lo 0-0 e spezza il ritmo per diversi minuti.

Nel finale di tempo entrambe le squadre hanno le loro chance: Zapata grazia il Sassuolo al 30’, mentre i neroverdi provano a pungere soprattutto con Laurienté e Volpato. Si va al riposo senza reti ma con la sensazione di una partita ancora apertissima.

Il Sassuolo rientra in campo con maggiore convinzione. Volpato è il più ispirato: prima sfiora il palo con un mancino a giro, poi impegna Paleari con un tiro rasoterra. Al 55’ è Walukiewicz ad andare vicino al gol con una conclusione potente dal limite che termina di poco alta.

Nel momento migliore dei neroverdi arriva però l’episodio decisivo. Al 65’ Doig sbaglia il tempo dell’intervento su Simeone: l’arbitro Calzavara indica il dischetto. Vlasic è freddissimo e spiazza Muric, portando avanti il Torino.

Il Sassuolo non si arrende. Grosso cambia inserendo forze fresche e al 74’ Lipani ha una grande occasione di testa su assist di Laurienté, ma manda alto da ottima posizione. Nel finale i neroverdi spingono, trovando però un Torino ordinato e pronto a ripartire. In pieno recupero è Muric a evitare il raddoppio granata, chiudendo su Ngonge in contropiede.

Finisce 0-1, con il Sassuolo che paga a caro prezzo un episodio e la poca concretezza sotto porta. La prestazione resta comunque incoraggiante per intensità e atteggiamento, ma il risultato lascia l’amaro in bocca ai tifosi neroverdi. Ora servirà ripartire subito, trasformando la rabbia per la sconfitta in energia per il prossimo impegno di campionato contro il Bologna.