

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Tante le persone che non hanno voluto mancare, domenica, all’appuntamento sassolese con il concerto di “Natale in Ospedale” edizione 2025. Artisti e musicisti del territorio, si sono riuniti nuovamente, dopo l’ultima edizione 2019 e lo stop seguito al covid, per una serata all’insegna della beneficenza e del divertimento: un momento di serenità, non solo per gli ospiti della struttura ma per tutta la comunità, anche in occasione del ventennale dell’Ospedale di Sassuolo.

A fare da contorno all’iniziativa, gli stand gastronomico del gruppo Alpini di San Michele e corner della Civ&Civ, allestiti nel piazzale antistante l’ingresso della struttura sanitaria. Il ricavato della serata viene devoluto all’Associazione Africa nel Cuore e alla Pediatria dell’ospedale.

L’evento, trasmesso in diretta da Linea Radio (FM 101.3 MHz), sarà replicato nel pomeriggio (16:00) del giorno di Natale.