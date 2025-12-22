

Il Comune di San Lazzaro di Savena e i Comuni dell’Unione Savena-Idice rinnovano l’accordo con UDI – Unione Donne in Italia per la gestione dello Sportello di consulenza legale distrettuale rivolto alle donne in condizioni di fragilità personale e familiare. Il servizio, gratuito e riservato, offre supporto legale qualificato attraverso una avvocata esperta in diritto di famiglia e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le donne che vivono situazioni di conflittualità familiare, separazioni e divorzi, problematiche legate alla tutela dei minori, difficoltà relazionali, maltrattamenti, violenze e abusi.

L’obiettivo del percorso condiviso è prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale, garantendo un accesso semplice e sicuro a strumenti di ascolto e tutela nei Comuni del Distretto Savena-Idice: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e San Lazzaro. Il rinnovo dell’accordo conferma la volontà delle amministrazioni del territorio di costruire un sistema di protezione sempre più capillare ed efficace, valorizzando il ruolo della rete istituzionale, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne. Lo Sportello riceve esclusivamente su appuntamento presso lo Sportello Sociale del Comune di San Lazzaro di Savena, con accesso in via Emilia 90 e presso gli Sportelli Sociali degli altri Comuni dell’Unione. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente a uno degli Sportelli sociali del Distretto, negli orari di apertura al pubblico.