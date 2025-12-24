Chiusure e aperture di alcuni uffici e servizi al cittadino durante le festività natalizie 2025/26:
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Chiuso al pubblico dal 25 al 28 dicembre 2025 e dal 4 al 6 gennaio 2026
Sportello Sociale
- Chiuso al pubblico nella giornata di mercoledì 24 dicembre
Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini
- Chiusa al pubblico dal pomeriggio del 24 dicembre al 6 gennaio 2026.
Anagrafe, Stato Civile e Polizia Mortuaria
- Sono presidiati in tutti i giorni lavorativi del periodo natalizio. In particolare, nella giornata di lunedì 5 gennaio rimangono aperti il Servizio di Stato Civile e il Servizio di Polizia Mortuaria per le sole urgenze connesse ai funerali.
Banco del Sindaco
- Chiuso sabato 27 dicembre 2025 e sabato 3 gennaio 2026. Riapre regolarmente da sabato 10 gennaio.