Salutare il 2025 correndo o camminando : è questo lo spirito della “7 Km di San Silvestro – 3° Memorial Gianfranco Gozzi”, la manifestazione podistica in programma a Calderara di Reno(BO) alle 9:30 di mercoledì 31 dicembre con partenza e arrivo dal Centro Sportivo Pederzini .

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dalla Podistica Lippo Calderara, con il patrocinio della Città di Calderara di Reno , la collaborazione della UISP e Comitato Podistico Bolognese, COOP Alleanza 3.0 .

La gara competitiva, approvata UISP, si svilupperà su due giri da 3.500 metri, per un totale di sette chilometri: un percorso pianeggiante ideale per smaltire le calorie delle feste e vivere un momento sportivo condiviso.

Nel palmarès della manifestazione spiccano i nomi di Elia Generali (Celtic Druid Castenaso), autore della miglior prestazione maschile con il tempo di 22:36 nella prima edizione, e di Fiorenza Pierli (Polisportiva Scandianese), vincitrice nel 2022 con 25:18, miglior crono femminile.

Accanto alla prova agonistica debutta quest’anno la “Camminata si san Silvestro” di 4.600 metri, start alle 9:20, dieci minuti prima della partenza della competitiva.

A sottolineare lo spirito dell’iniziativa, le parole del responsabile organizzativo Alberto Massimi: «La 7 Km di San Silvestro è diventata un appuntamento atteso, un modo per ritrovarsi e chiudere l’anno facendo qualcosa di sano e bello insieme. Quest’anno, con l’introduzione della Camminata, vogliamo aprire le porte anche a chi desidera partecipare senza correre, perché questa manifestazione appartiene a tutta la comunità».

Per informazioni e iscrizioni: Alberto Massimi – 348 3138429 – a.balboni1@gmail.com