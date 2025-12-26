

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 16.30 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Reggio Emilia l’Arcivescovo Giacomo Morandi chiuderà il Giubileo Ordinario 2025 nella Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla: la Celebrazione avverrà in concomitanza con quella delle altre Diocesi d’Italia, in attesa della solenne liturgia che Papa Leone XIV presiederà nella Basilica di San Pietro in Vaticano il 6 gennaio 2026.

Il Giubileo Ordinario 2025 è stato caratterizzato da pellegrinaggi, incontri di riconciliazione e momenti di preghiera; ha coinvolto numerose parrocchie, realtà associative e persone accompagnate dalla Segreteria diocesana del Giubileo, che ha seguito migliaia di fedeli diretti verso Roma con il supporto logistico dell’agenzia Saccani Viaggi.

I pellegrinaggi numericamente più significativi sono stati quello degli adolescenti – che ha coinvolto 1.600 persone – e quello dei giovani; per quest’ultimo la Diocesi si è mobilitata doppiamente: mentre 1.200 fedeli reggiano-guastallesi sono partiti da Reggio Emilia, sono stati accolti 350 giovani provenienti da Toledo che hanno fatto tappa nella nostra città prima di arrivare a Roma.

Oltre ai viaggi dei gruppi organizzati e delle parrocchie della Diocesi, tantissimi reggiani si sono recati a Roma per vivere l’Anno Santo.

Il pellegrinaggio a Roma non ha tuttavia rappresentato l’unica possibilità per vivere il Giubileo. Anche se le porte sante erano solo nella Capitale, l’Arcivescovo ha voluto istituire anche in diocesi luoghi giubilari da visitare per poter guadagnare l’indulgenza dell’Anno Santo e celebrazioni locali affinché la Grazia del Giubileo fosse accessibile anche a persone ammalate, carcerate o fragili.

Monsignor Giacomo Morandi nella sua lettera di invito alla Celebrazione di Chiusura del Giubileo di domenica 28 dicembre scrive: “Sarà l’occasione per ringraziare il Signore dei doni ‘giubilari’ di quest’anno, rilanciando il cammino per vivere quanto è stato suscitato dallo Spirito Santo”.

Data l’importanza della Celebrazione in Cattedrale, nel Vicariato Urbano di Reggio Emilia saranno sospese le Messe pomeridiane del 28 dicembre.

Apertura del Giubileo (avvenuta il 29 dicembre 2024) – foto Codazzi