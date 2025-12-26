Nel pomeriggio intorno alle 16:00, in via Lago – SP8 a Cerredolo di Toano, lo scontro tra due autovetture ha provocato due feriti, uno dei quali in modo grave. Si tratta di un uomo di 74 anni che, intrappolato in una delle auto, è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 ed elitrasportato all’Ospedale Sant’Agostino di Modena in codice di massima gravità. Ferite meno gravi per un altro 74enne, pure lui trasportato all’Ospedale di Baggiovara. Rilievi a cura dei carabinieri.
Questa mattina intorno alle 4:00, invece, a Reggio Emilia, all’altezza della rotatoria tra via Gorizia e via Chopin, un giovane 19enne ha perso il controllo della propria auto schiantandosi contro la recinzione che protegge la centralina dell’acquedotto. Auto praticamente distrutta ma solo ferite lievi per il ragazzo.