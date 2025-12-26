

Le segnalazioni giunte dai cittadini ai Carabinieri circa presunte attività di spaccio da parte di un giovane, hanno visto i militari dell’Aliquota Radiomobile di Guastalla intervenire e fermare il sospettato. Si tratta di un minore trovato effettivamente in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, nonché di un bilancino elettronico di precisione e di un machete della lunghezza complessiva di circa 60 cm, detenuto senza giustificato motivo.

L’origine dei fatti risale all’altra notte quando i Carabinieri dell’aliquota radiomobile, a seguito della segnalazione pervenuta da un privato cittadino in merito ad uno strano movimento notato presso un parcheggio, intervenivano identificando un minore di 17 anni residente in un comune della bassa reggiana. Durante le procedure di riconoscimento il giovane manifestava uno strano atteggiamento, tanto da insospettire i militari che approfondivano i controlli. La successiva perquisizione personale dava esito positivo: il minore veniva trovato in possesso di complessivi 12 grammi di hashish, suddivisi in più involucri custoditi all’interno di uno zaino, un bilancino di precisione con tracce di hascisc ricondotte a pregresse pesature, e un machete della lunghezza complessiva di circa 60 cm che nascondeva sotto il giubbotto infilato nella cintola dei pantaloni.

Alla luce dei fatti, i militari hanno acquisito elementi di presunta responsabilità nei confronti del minore e con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.