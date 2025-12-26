

Anche quest’anno San Lazzaro ha dimostrato di avere un grande cuore: si è conclusa con un risultato di enorme valore “Il Dono Sospeso”, l’iniziativa solidale promossa dall’Amministrazione comunale per regalare un Natale più sereno ai bambini e alle bambine delle famiglie in difficoltà.

In poche settimane sono stati raccolti oltre 200 doni, tra libri, giochi, materiali creativi e biglietti teatrali, frutto della partecipazione diffusa di cittadini e cittadine e anche di una significativa donazione da parte di un imprenditore locale, che ha scelto di sostenere concretamente l’iniziativa. I doni sono stati raccolti e impacchettati dai volontari dell’emporio solidale Amalio, e consegnati ad ASP che li ha consegnati ai bambini e alle famiglie seguite dal servizio sociale minori.

Determinante per il successo dell’iniziativa è stata la collaborazione degli esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna, diventando punti di raccolta e veri e propri presidi di solidarietà: Squilibrai, Il Quadrifoglio, Lo Sterlino e Mode Marisa in via Emilia, Buffetti di via Caselle, Libroverso 42 in via Repubblica, le edicole Jussi, Kennedy, Ponticella, Cicogna e Pulce, la Merceria Ponticella, l’ITC Teatro – Teatro dell’Argine, Gli Amici di Teddy, le farmacie BENU Jussi, Repubblica e Di Vittorio, la Farmacia della Cicogna e la Farmacia Stella, i supermercati Conad Jussi e Conad Emilia, oltre alla Coop di via Martiri delle Foibe.

“Il successo di questa edizione – dichiara l’Assessora al Welfare, alle Politiche sociali e al Contrasto alle diseguaglianze Marina Malpensa – è il risultato di una comunità che sa prendersi cura dei più fragili. Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato con generosità, gli esercenti che hanno aderito con entusiasmo e che in alcuni casi hanno donato regali di tasca propria, dimostrando un grande senso di solidarietà, oltre ai volontari di Amalio che sono una colonna portante della nostra comunità. Grazie a loro, lo spirito più autentico del Natale anche quest’anno ha potuto prendere forma attraverso un gesto concreto di attenzione e vicinanza verso chi sta affrontando difficoltà”.