Il sindaco Mesini: “Voglio ringraziare Polizia di Stato e Guardia di Finanza coinvolte nell’operazione che ha preso il via da Genova questa mattina e ha portato all’arresto di nove persone nell’ambito di raccolte di fondi destinate a finanziare organizzazioni terroristiche. Uno degli arresti è stato effettuato a Sassuolo.
Ringrazio le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto non solo all’interno di questa operazione, ma per quanto fanno tutti i giorni per proteggere le nostre comunità. Ho chiamato la Prefetta Triolo e il vicequestore Pecoraro per complimentarmi con loro e ringraziarli del lavoro svolto all’interno dell’operazione.
Al momento restiamo in attesa di conoscere i dettagli dell’operazione e capire se ci sono legami con il territorio modenese.“