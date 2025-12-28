

“La comunità di cittadini sassolesi di fede islamica, riunita nelle associazioni Acis,

Al Medina e Al Huda esprime la propria ferma condanna a ogni forma di terrorismo, confermando la propria piena fiducia nel sistema giudiziario italiano e nelle istituzioni che lo governano. Siamo profondamente preoccupati per le notizie recenti e riteniamo fondamentale che venga fatta piena chiarezza sui fatti, per il bene di tutti e nel rispetto della verità”. Così in una nota le Comunità Islamiche di Sassuolo Acis, Al Medina e Al Huda.

“Desideriamo ribadire con fermezza che non è mai stata promossa né accolta alcuna raccolta fondi destinata ad Hamas. In oltre 30 anni di presenza sul territorio, la nostra comunità ha sempre sostenuto le realtà in difficoltà, partecipando attivamente a iniziative di solidarietà e beneficenza. Tra queste, ricordiamo le raccolte fondi per l’ospedale di Sassuolo durante l’emergenza Covid, per i terremotati, per gli alluvionati e per altre calamità.

Il nostro impegno per la legalità, la pace e la non violenza è evidente e si manifesta attraverso un innegabile percorso di solidarietà. Siamo cittadini che vivono, lavorano e crescono le proprie famiglie a Sassuolo, rispettando le leggi italiane e credendo nel dialogo e nel rispetto reciproco.

In questo contesto, ci riserviamo di perseguire in ogni sede eventuali dichiarazioni diffamatorie che possano danneggiare la nostra comunità, a difesa del nostro comprovato percorso storico di non violenza e solidarietà.

Ribadiamo i nostri valori di pace, convivenza e fratellanza tra i popoli e – concludono le Comunità Islamiche di Sassuolo Acis, Al Medina e Al Huda – ci mobilitiamo a sostegno di chiunque necessiti aiuto, nel rispetto della dignità umana”.