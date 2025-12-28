

Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito oggi intorno alle 12:00 in un incidente avvenuto in via Leoncavallo, nella zona sud di Reggio Emilia. In sella ad un piccolo motociclo il ragazzo, per cause in corso di accertamento, è venuto a collisione con un autocarro. Nell’impatto il 16enne è stato sbalzato dalla due ruote cadendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, con ambulanza ed automedica, ed il giovane è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova. Le sue condizioni non sarebbero gravi.