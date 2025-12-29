

In vista dei festeggiamenti per l’arrivo del 2026, l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana rivolge un appello alla cittadinanza affinché il divertimento non comprometta la sicurezza collettiva. Le amministrazioni locali richiamano i cittadini a un Capodanno all’insegna della consapevolezza e della prudenza, ponendo l’accento su alcuni temi critici: l’uso dei botti, il consumo di alcol e il rispetto per l’ambiente urbano.

COMPORTAMENTI RESPONSABILI PER UN DIVERTIMENTO SICURO

L’invito delle istituzioni è chiaro: trasformare il passaggio al nuovo anno in un momento di autentica comunità, evitando rischi inutili. “Auspichiamo che i festeggiamenti siano un momento di divertimento, affetti e amicizia” afferma il presidente dell’Unione Bassa Reggiana Roberto Angeli. “Invitiamo tutti a mantenere un senso di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri, attuando comportamenti che non mettano in pericolo nessuno, in nessuna circostanza”.

L’attenzione è rivolta, in particolare, all’utilizzo di petardi e fuochi artificiali, spesso causa di infortuni anche gravi, e al consumo di alcol. Su quest’ultimo punto, il monito è perentorio per chiunque preveda di mettersi alla guida: la sicurezza stradale resta una priorità assoluta per evitare che una notte di festa si trasformi in tragedia.

RISPETTO PER I FRAGILI E PER GLI ANIMALI

Oltre alla sicurezza fisica, l’Unione sottolinea l’importanza del rispetto verso chi è più vulnerabile. Il fragore dei botti, infatti, rappresenta una fonte di stress per le persone anziane, per i malati e, non ultimi, per gli animali domestici e selvatici, che vivono i boati con paura e pericolo di vita.

UN AUGURIO CORALE

“Che sia una festa felice proprio per tutti”, conclude Angeli.

I Comuni dell’Unione Bassa Reggiana colgono l’occasione per augurare a tutti i cittadini un felice e prospero 2026.