Il Teatro Carani di Sassuolo inaugura il nuovo anno con “Luz de Luna”, un’affascinante proposta di circo contemporaneo firmata da Circo El Grito, in scena giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 17:00.

“Luz de Luna” è un’opera che gioca con l’immaginario e il senso di meraviglia, catapultando gli spettatori in una stanza dal sapore pittorico dove la quotidianità si trasforma in surreale teatro visivo. Attraverso una combinazione di acrobazie, teatro fisico, musica e ironia delicata, lo spettacolo esplora i confini tra fantasia e inconscio, offrendo uno sguardo poetico e suggestivo sul mondo e sui suoi archetipi, che accompagneranno le acrobazie di Fabiana Ruiz Diaz, ideatrice e interprete della performance, ma anche co-fondatrice di Circo El Grito.

I biglietti sono disponibili su teatrocarani.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Carani in via Mazzini 28. Platea € 18. Si applicano riduzioni per under 29 e over 65.

Maggiori informazioni su www.teatrocarani.it oppure all’indirizzo biglietteria@teatrocarani.it

FABIANA RUIZ DIAZ

È un’artista multidisciplinare, co-fondatrice di El Grito e del SIC/Stabile di Innovazione Circense. In provincia di Macerata gestisce lo spazio di residenza artistica “Agreste”, mentre al Teatro Feronia di San Severino Marche (MC) co-dirige una fortunata rassegna di circo contemporaneo. Il suo nuovo spettacolo Luz de Luna ha debuttato a gennaio 2024 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

CIRCO EL GRITO

Circo El Grito nasce a Bruxelles nel 2007 dall’incontro tra Fabiana Ruiz Diaz (Uruguay) e Giacomo Costantini, considerati dalla stampa i pionieri del circo contemporaneo in Italia. La compagnia raccoglie la più chiara tradizione circense rinnovandola nel contesto contemporaneo, per presentare spettacoli che si muovono al confine fra circo, musica, danza, magia, teatro e letteratura.

Nel 2022 Circo El Grito annuncia la nascita del SIC/Stabile di Innovazione Circense, il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo e riconosciuto dal MiC. Il progetto è stato premiato dalla Commissione ministeriale con il punteggio più alto nella qualità artistica. Fra il 2022 e il 2023, durante i tour europei del Circo El Grito che hanno registrato il tutto esaurito e riscosso consenso dalla stampa, sono andati in scena oltre 400 spettacoli tra proprie produzioni e compagnie ospiti da tutto il mondo.

Dalla Biennale Internazionale del Circo di Bruxelles all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dal Festival di Avignon al Teatro Regio di Parma e al Teatro Pubblico Pugliese, dal Fusion Festival in Germania al Piccolo e al Teatro alla Scala di Milano, El Grito ha diffuso i propri spettacoli in Europa declinando il circo contemporaneo nei suoi tre luoghi simbolo: la strada, il teatro, lo chapiteau. El Grito è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura Belga, ha collaborato con il Ministero della Cultura Francese e nel 2015 è stata la prima compagnia di circo contemporanea accreditata dal Ministero Italiano della Cultura.

Tra i suoi progetti, la realizzazione per l’Ambasciata di Francia della più grande co-produzione italo-francese, sostenuta dall’Institut Francais Italia; l’inaugurazione e la conclusione della sezione circense Circus+ per Matera Capitale Europea della Cultura. El Grito ha inoltre rappresentato l’Italia ad Aarhus 2017 – European Capital of Culture (Danimarca) mentre con il Teatro Regio di Parma ha lavorato all’inaugurazione del Festival Verdi e coprodotto uno spettacolo su arie verdiane. Per Milano Musica, storico festival del Teatro alla Scala di Milano, ha invece collaborato alla realizzazione di un dramma circense e musicale ispirato all’opera di Beckett.