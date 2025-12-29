

Il dottor Corrado Cavallini è il nuovo Amministratore Unico di SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Sassuolo.

La nomina è avvenuta questo pomeriggio, nel corso dell’assemblea del socio unico, regolarmente costituita ai sensi dello Statuto societario, a seguito delle dimissioni dell’Amministratore Unico uscente, dottor Marcello Alonzo, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2025. L’incarico del nuovo Amministratore Unico decorrerà dal 1° gennaio 2026 e avrà durata triennale, fino al 31 dicembre 2028.

“Alla procedura di selezione – dichiara il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – hanno partecipato dieci candidati, tutti di alto profilo. La scelta è stata tutt’altro che semplice e ha richiesto un’attenta valutazione delle competenze e delle esperienze presentate. Desidero ringraziare sinceramente tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità, dimostrando attenzione e senso di responsabilità verso una società strategica per il nostro territorio; oltre che, naturalmente, al dottor Marcello Alonzo per il lavoro svolto e per il contributo garantito alla guida di SGP nel corso del suo mandato”.

Con la nomina del dottor Corrado Cavallini l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a garantire continuità gestionale, solidità e una governance qualificata per Sassuolo Gestioni Patrimoniali, nell’interesse della comunità sassolese.

“Si apre ora una nuova fase di rilancio e consolidamento di SGP – conclude il Sindaco – che vogliamo ancora più efficiente, vicina al territorio e protagonista dei progetti di rigenerazione urbana che trasformeranno la nostra città nei prossimi anni. Un progetto di cura e decoro della città che passa attraverso l’efficienza e l’organizzazione di SGP: alla nuova guida della società affideremo una grande responsabilità: gestire con competenza e visione il patrimonio e le risorse pubbliche, per garantire a Sassuolo spazi curati, servizi di qualità e una città che continui a crescere con ordine e bellezza”.