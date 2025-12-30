

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino italiano del 2000, originario di Bologna, che nascondeva in casa numerosa sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento, oltre che un ingente quantitativo di fuochi d’artificio senza le necessarie autorizzazioni.

L’arresto scaturisce da un servizio di osservazione effettuato dalla Squadra Mobile di Bologna nei pressi di un’abitazione sita a Casalecchio di Reno, sulla base di alcune segnalazioni relative ad attività di spaccio all’interno della stessa.

A seguito di un controllo all’interno dell’abitazione, infatti, gli Agenti hanno rinvenuto, occultati in varie stanze della casa, numerosi involucri di sostanza stupefacente tra cui cocaina, marijuana, eroina, nonché materiale per confezionamento, nello specifico: 43 grammi di cocaina, 26 grammi di marijuana, 4 grammi di estasi, e n. 21 compresse di colore rosa risulta essere stupefacente del tipo metilone.

All’interno del garage veniva ritrovato materiale per costruire una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana tra cui lampade per riscaldamento, pannelli riflettenti, filtri, aspiratori e termostato. Sempre all’interno del garage i poliziotti trovano 60 chili di fuochi d’artificio detenuti senza autorizzazione, motivo per cui si procedeva al sequestro degli stessi. Infine, all’interno della camera da letto, veniva rinvenuta una pistola scacciacani con relative cartucce e all’interno di alcuni cassetti circa 9000 euro in contanti.

Il cittadino italiano, da ulteriori accertamenti, risultava essere uno spacciatore di marijuana e cocaina. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e denunciato per la detenzione senza autorizzazione di materiale esplodente.