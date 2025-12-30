

Si è tenuta ieri sera a Piumazzo il tradizionale Galà dello Sport, manifestazione giunta al quarto anno consecutivo promossa dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia dedicata a celebrare atleti, associazioni e volontari che nel corso dell’anno si sono distinti per risultati sportivi e capacità di promuovere lo sport come strumento di benessere e inclusione.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato il vicesindaco con delega allo Sport, Alessandro Salvioli – è riconoscere l’impegno che tante giovani cittadine e cittadini mettono ogni giorno nella propria disciplina. I risultati sono importanti, ma lo è altrettanto il valore educativo e sociale dello sport, che contribuisce alla crescita delle persone e della comunità. Premiare questo impegno significa investire nel futuro della nostra città».

Sono state protagoniste della serata molte delle realtà che animano quotidianamente lo sport sul territorio, con un totale di cento cittadini premiati, tra cui: Vespa Club Castelfranco Emilia; Scuola Basket Samoggia 1999 ASD; ASD Basketball Sisters; Bassi Otello; Arci Spazio Piumazzo; La Trottola; AD Basket Polisportiva Castelfranco; IIS Lazzaro Spallanzani; IC G. Marconi; IC G. Guinizzelli; Polisportiva Castelfranco Emilia ASD APS; Precision Skate Bologna; Borsari Franco-Zauner; Atletico SPM; Virtus Castelfranco Calcio ASD; ASD Seles Castelfranco Emilia – Monsignor Roncagli; ASD Piumazzo Calcio 1970; ASD Castelfranco Calcio; Società Sportiva Fides Panzano; Polisportiva Gaggio ASD APS; Palestra della Memoria; Progetto NOI: Nonni Organizzati Insieme; Black Dragons Manzolino; Varini Enzo; Machì Franco; Cuzzani Franco; Guerzoni Giuliano; Bortot Ivan; Malaguti Andrea; Polisportiva Castelfranco Emilia ASD APS – Sezione Ciclismo; Gruppo Sportivo G.S. La Torre Piumazzo; Equipe Sportiva SSD; ASD Danza Le Rose Castelfranco Emilia; AIJJGJ.