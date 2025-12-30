

Giovedì 1 gennaio in città si svolgerà la manifestazione Marcia per la Pace che interesserà alcune vie del centro storico.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza, tra le 15 e le 18, saranno adottate le deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale, oltre a tutti gli altri provvedimenti che si renderanno necessari, lungo il percorso del corteo: Parco Novi Sad, via Bono Da Nonantola, via Berengario, via Emilia Centro, piazza Matteotti, corso Canalgrande, via Accademia, piazza Roma.

Una volta transitato il corteo, sulle vie sarà progressivamente ripristinata l’ordinaria circolazione.